الانتخابات اللبنانية.. حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية والغضب الشعبي يقول كلمته
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن حزب الله وحلفاءه خسروا الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني، فيما فاز المستقلون بـ 13 مقعداً على الأقل.
وأوضحت الأرقام الأولية لنتائج الانتخابات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، فقدان حزب الله وحلفائه الأغلبية النيابية.
وبحسب وكالة رويترز، فقد تم انتخاب 12 شخصية مستقلة جديدة لعضوية البرلمان اللبناني، لكن وكالة الأنباء الفرنسية أكدت أنهم 13 مستقلاً.
وتعكس هذه النتائج حالة الغضب الشعبي بسبب الانهيار المالي في لبنان وغياب المساءلة عن تفجير مرفأ بيروت في عام 2020.
وخرج القادمون الجدد، الذين فازوا بمقاعد من طوائف متعددة في مختلف المناطق، عن السيطرة التي فرضتها الأحزاب الراسخة على البرلمان المؤلف من 128 عضواً.
وبلغت نسبة الاقتراع في كل لبنان 41.04%، في وقتٍ تنافست في هذه الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية، تضم 718 مرشحاً، موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.