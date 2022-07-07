البحريتان الأميركية والبريطانية تصادران أسلحة وصواريخ إيرانية في بحر عمان

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم (الخميس)، أن مدمرة صواريخ تابعة لها شاركت في عملية اعتراض بحرية قامت بها القوات البحرية البريطانية في خليج عمان في 25 فبراير الماضي، أسفرت عن مصادرة مكونات أسلحة متطورة وصواريخ منشأها إيران.
وأوضحت البحرية الأميركية في بيان، أن الجهود المنسقة بين المدمرة الأميركية "يو إس إس جريدلي" والفرقاطة البريطانية "إتش إم إس مونتروس"، أدت إلى مصادرة صواريخ أرض-جو ومحركات صواريخ كروز منشأها إيران.
وحذرت من أن أي نقل أو بيع أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن ينتهك قرارات مجلس الأمن.
وبينت أن البحرية الملكية البريطانية، اعترضت زوارق صغيرة كانت تحاول تهريب الأسلحة في يناير وفبراير.