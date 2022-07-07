البحريتان الأميركية والبريطانية تصادران أسلحة وصواريخ إيرانية في بحر عمان

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم (الخميس)، أن مدمرة صواريخ تابعة لها شاركت في عملية اعتراض بحرية قامت بها القوات البحرية البريطانية في خليج عمان في 25 فبراير الماضي، أسفرت عن مصادرة مكونات أسلحة متطورة وصواريخ منشأها إيران.