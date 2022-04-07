البحرين ترحب بقرار إعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وأعرب الأمين العام عن تطلّعه أن يُسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف لوضع حدّ للاقتتال في اليمن، ودعم المفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية للتوصُّل إلى حل سياسي شامل يُحقق السلام والأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن.