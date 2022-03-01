البحرين تُرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية

رحّبت مملكة البحرين باعتماد مجلس الأمن قرارًا بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعةً إرهابية"، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة مهمة، من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لمليشيات الحوثي الإرهابية، التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية؛ مؤكدة دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يُنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.