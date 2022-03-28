البرلمان التونسي المعلق يقرر عقد جلستين عامتين للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية

أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق، اليوم (الاثنين)، أن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية، التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي، في تحد للرئيس.