البرلمان التونسي المعلق يقرر عقد جلستين عامتين للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية

أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق، اليوم (الاثنين)، أن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية، التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي، في تحد للرئيس.
وأوضح "الغنوشي" في بيان عبر "فيسبوك"، أن الجلسة الأولى ستعقد الأربعاء المقبل، وستدرس النظر في إلغاء التدابير الاستثنائية.
وأضاف أن الجلسة الثانية ستعقد السبت المقبل وتخصص للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ويرجح أن يحاول البرلمان عقد الجلستين عبر رابط فيديو على الإنترنت، في ظل استمرار وجود قوات أمنية تغلق مقر البرلمان منذ 25 يوليو الماضي.
وإذا عقدت الجلسة عبر الإنترنت من المتوقع أن يشارك فيها نواب من حزب النهضة ومن ائتلاف الكرامة ونواب من حزب قلب تونس إضافة إلى نواب آخرين مستقلين.
ودعا 27 نائباً مستقلاً، ومن كتل صغيرة أمس إلى عقد جلسة عامة، لكن الرئيس قيس سعيد سرعان ما رد مُلمحاً لهذه المحاولة قائلاً: "من يريد العودة للوراء فهو واهم.. فليجتمعوا في مركبة فضائية".