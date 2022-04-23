البرلمان العربي يدين الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في المسجد الأقصى

عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعًا طارئًا اليوم برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، لبحث سُبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات والمقدسون المرابطون فيه، وتمثل استفزازًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، وانتهاكًا لحقوق الإنسان، كما تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة.