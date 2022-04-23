البرلمان العربي يدين الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في المسجد الأقصى

عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعًا طارئًا اليوم برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، لبحث سُبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات والمقدسون المرابطون فيه، وتمثل استفزازًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، وانتهاكًا لحقوق الإنسان، كما تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد العسومي خلال الاجتماع إدانة البرلمان العربي واستنكاره بشدة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال من أجل تهويد مدينة القدس، مشيرًا إلى أن المحاولات الإسرائيلية الممنهجة تمثل انتهاكًا صارخًا واستخفافًا شديدًا بالقانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية.
وجدد مطالبة البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل وفوري من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتوفير وضمان الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، مبينًا أن القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في قلب كل عربي، وستظل القضية الأولى والمركزية التي تُوحِدِ العرب جميعًا.