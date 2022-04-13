البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، أن توسيع سُلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماتها المسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم سيؤدي إلى استفزاز مشاعر العالم العربي والإسلامي وليس الشعب الفلسطيني فحسب،كما سيسهم في تأجيج الصراع وإفشال جميع الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع، مشدداً على أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه إسرائيل، ولا تختبر رد الفعل الفلسطيني والإسلامي حياله.