البرلمان العربي يرحّب بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج ميليشيا الحوثي على القائمة السوداء

ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة، إلى البناء على هذه الخطوة، لوقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مجددًا موقفه الثابت ودعمه الدائم لكل الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث، وهي: مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.