"البرهان": ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي يبحثان التطورات في السودان

وأكد البرهان خلال اتصال هاتفي تَلقاه من المسؤولة الأمريكية، التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية، وصولًا لمرحلة التحول الديمقراطي، متعهدًا بدعم جهود الآلية الثلاثية للحوار الوطني والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيقاد، إضافة إلى دعم الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني.