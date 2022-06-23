البعض يراها "عسكرية".. الصين تواصل إطلاق أقمار إلى الفضاء!

وصممت الصين أقمار Yaogan الصناعية لدراسة سطح الأرض وتقييم حالة المحاصيل الزراعية التي تنمو على سطحها، واستخدامها في مراقبة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ويعتقد بعض المحللين أن العديد من هذه الأقمار يمكن استعمالها لاستشعار الأرض عن بعد أو من الممكن أن تكون لها استخدامات عسكرية في الاستطلاع الإلكتروني البصري.