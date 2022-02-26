"البنتاجون": روسيا محبطة من المقاومة الصلبة للجيش الأوكراني

نقلت "الحرة" عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، اليوم (السبت)، أن روسيا تبدو محبطة بشكل متزايد من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني، رغم دفعها إلى الأراضي الأوكرانية أكثر من 50 في المئة من القوات التي حشدتها على الحدود.

وقال المسؤول الذي اختار عدم الكشف عن هويته: "لا نزال نرى مؤشرات إلى مقاومة أوكرانية تستطيع الاستمرار، ونعتقد أن الروس محبطون أكثر فأكثر من فقدانهم للزخم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، خصوصًا في شمال أوكرانيا".

ولفت إلى أن القوات الروسية لم تستول حتى اليوم على أي مدينة أوكرانية كما لم تسيطر على المجال الجوي الأوكراني.