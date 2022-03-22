"البنتاغون": التصريحات الروسية حول استخدام السلاح النووي خطيرة جدًا

وتفصيلاً، قال، في إيجاز للصحافيين عن الأوضاع في أوكرانيا الثلاثاء، إن واشنطن تراقب أي حركة روسية لوضع شحنات كيميائية أو بيولوجية في الذخائر، مثل الصواريخ والقذائف، كما تراقب التحركات النووية الروسية باستمرار.