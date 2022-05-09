"البنتاغون" يؤكد إرسال أوكرانيين قسرًا إلى روسيا بعد إخلاء منازلهم

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنه لا يملك أرقامًا محددة لهذه الممارسة، لكن "لدينا مؤشرات تدل على أن هناك أوكرانيين ينقلون رغمًا عنهم إلى روسيا"، مضيفًا : "ما زلنا نعتقد أن الجنود الروس مستمرون في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا".