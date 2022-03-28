البنك الدولي يدعم قطاع التعليم في فلسطين بـ 60 مليون دولار

وافق البنك الدولي اليوم (الاثنين) على تمويل أول عملية له باستخدام النهج البرامجي متعدد المراحل في قطاع التعليم على مستوى العالم، دعماً لبرنامج يمتد لثمانية أعوام للتصدي للتحديات الرئيسية لقطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 60 مليون دولار.
وبين البنك في بيان نقلته "رويترز" أن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يمتد لثماني سنوات ستكون بقيمة 20 مليون دولار من محفظة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم أجندة إصلاح التعليم، لتحسين طرق التدريس وأساليب التقييم والمسارات المهنية المعروف اختصارات باسم "سِيرَتَك".
ويرى البنك الدولي أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية، فإن تدنِّي جودة الخدمات التعليمية يعوق تنمية رأس المال البشري في الضفة الغربية وقطاع غزة.