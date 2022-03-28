البنك الدولي يدعم قطاع التعليم في فلسطين بـ 60 مليون دولار

وافق البنك الدولي اليوم (الاثنين) على تمويل أول عملية له باستخدام النهج البرامجي متعدد المراحل في قطاع التعليم على مستوى العالم، دعماً لبرنامج يمتد لثمانية أعوام للتصدي للتحديات الرئيسية لقطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 60 مليون دولار.