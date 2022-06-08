البنك الدولي يقر مساعدة إضافية لأوكرانيا بـ 1.5 مليار دولار

وقال بيان صادر عن البنك الدولي، إن هذا التمويل سيستخدم لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين الاجتماعيين، مشيراً إلى أنه مع المساعدة الجديدة تم صرف نحو مليارَي دولار حتى الآن.