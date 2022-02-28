البنك المركزي الروسي يرفع نسبة الفائدة إلى 20% لمواجهة العقوبات الغربية

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة الرئيس إلى مستوى 20% سنوياً، في ظل الضغوط التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.

وبذلك يكون المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة من مستوى 9.5% إلى مستوى 20% سنوياً، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013 (بدء تسجيل البيانات).

وجاء القرار لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس، حيث تتعرّض العملة الروسية لضغوط بعد فرض الغرب عقوبات جديدة على موسكو، طالت البنك المركزي الروسي.

وعقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اجتماعاً، اليوم، لبحث الأوضاع في الأسواق بعد فرض العقوبات الغربية.

وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "لقد تغيرت الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي بشكل كبير. الزيادة في سعر الفائدة الرئيس ستجعل من الممكن ضمان زيادة معدلات الودائع إلى المستويات الضرورية للتعويض عن مخاطر تراجع قيمة العملة (الروسية) وارتفاع التضخم (في البلاد)".

وشدّد البيان على أن قرار رفع الفائدة سيساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من التآكل.

وأكد المركزي الروسي، أنه سيتخذ مزيداً من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيس، وذلك بناءً على تقييم المخاطر التي تتعرّض لها الأسواق وردود الأسواق عليها.