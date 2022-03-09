البيت الأبيض: "البنتاغون" يدرس سبل مساعدة أوكرانيا عسكريًا

أكد البيت الأبيض أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تدرس سبل مساعدة أوكرانيا عسكريًا في الحرب الدائرة مع روسيا منذ 24 من الشهر الماضي، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، أوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن وزراء دفاع حلف الناتو يناقشون موضوع تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، مشيرة إلى أنه من المروع استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين في أوكرانيا.
وأكدت أن واشنطن لا تعارض خطط بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة والتي اقترحتها أمس، مشيرة إلى وجود تعقيدات لوجستية بشأن نقل الطائرات من بولندا لأوكرانيا.
وشأن العقوبات المفروضة على روسيا والعلاقة مع الصين، قالت إن التقييم المبدئي يشير إلى التزام بكين بالعقوبات على موسكو.
يُذكر أن واشنطن رفضت أمس مقترحًا من وارسو يقضي بتسلّم الجيش الأمريكي مقاتلات بولندية من طراز ميغ-29 السوفيتية الصنع ليتولّى بعد ذلك تسليمها إلى أوكرانيا، وذلك بعد عرض بولندا نقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرّف حكومة الولايات المتحدة.
وسارعت واشنطن إلى رفض العرض البولندي، معتقدة أنه مقترح غير قابل للتطبيق على الرغم من المشاورات.
ويقول خبراء إن المقاتلات من طراز ميغ-29 طورت في الاتحاد السوفيتي السابق وبما أن الجيش الأوكراني يستخدم بالفعل طائرات روسية الصنع فسيكون هذا الطراز هو أفضل خيار للطيارين الأوكرانيين إذ يعرفون بالفعل كيفية تشغيله.