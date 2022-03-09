البيت الأبيض: "البنتاغون" يدرس سبل مساعدة أوكرانيا عسكريًا

يُذكر أن واشنطن رفضت أمس مقترحًا من وارسو يقضي بتسلّم الجيش الأمريكي مقاتلات بولندية من طراز ميغ-29 السوفيتية الصنع ليتولّى بعد ذلك تسليمها إلى أوكرانيا، وذلك بعد عرض بولندا نقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرّف حكومة الولايات المتحدة.