التحالف الدولي يقر خطة متعددة الأطراف لمحاربة "داعش"

من ناحية أخرى، بيّنت فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، والتي حضرت الاجتماع نيابة عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أنه خلال السنوات السبع الأخيرة، جرى إضعاف "داعش" في العراق وسوريا، لكن تهديده لا يزال قائمًا، ويتحين الفرصة لإعادة بناء نفسه.