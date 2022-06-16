"التحالف الدولي" يكشف هوية قيادي "داعش" المعتقل في سوريا

كشفت مسؤولة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، هوية قيادي التنظيم الذي اعتقلته قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، فجر اليوم "الخميس"، خلال عملية إنزال جوي في شمال سوريا.