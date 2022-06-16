"التحالف الدولي" يكشف هوية قيادي "داعش" المعتقل في سوريا

كشفت مسؤولة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، هوية قيادي التنظيم الذي اعتقلته قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، فجر اليوم "الخميس"، خلال عملية إنزال جوي في شمال سوريا.
وأفادت المسؤولة بأن القيادي المعتقل هو هاني أحمد الكردي، ويُعرف بأنه "والي الرقة"، التي كانت تعد معقل التنظيم في سوريا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وجرت عملية الاعتقال في بلدة الحميرة شمالي سوريا، على بعد أربعة كيلومترات فقط من الحدود مع تركيا.
وفرضت القوات التركية طوقًا أمنيًّا على المنطقة التي وقع فيها الإنزال.
وحطت مروحيات التحالف لبضع دقائق في قرية الحميرة في منطقة واقعة تحت سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الغربي.