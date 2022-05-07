"التدمير الأكثر ضررًا لروسيا في أوكرانيا".. إليك ما كشفتْه بريطانيا!

وأضافت أن دبابة واحدة على الأقل من طراز تي-90 إم، الأكثر تطورًا في روسيا، تعرضت للتدمير خلال القتال، وقالت: إن نحو 100 دبابة من الطراز تي-90 إم موجودة في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزًا، بما في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا.