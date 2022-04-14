"التصريحات الجوفاء ذاتها".. قائد بـ"الثوري" الإيراني: سنواجه إسرائيل بضراوة لكن إذا شعرنا بضرورة لذلك

ونفذت إسرائيل خلال السنوات الماضية عدة عمليات ضد المنشآت النووية الإيرانية، كما اغتالت المدير الأول للبرنامج النووي الإيراني محسن فخري زادة في نوفمبر 2020، وقد اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ هذه العمليات ضد أمنها القومي، ورغم ذلك لم يصدر عنها أي تحرك ضد تل أبيب؛ الأمر الذي يُدخل تصريحات "قاآني" وغيره من المسؤولين الإيرانيين التصريحات الجوفاء، التي يطلقونها من وقت لآخر لإثارة مشاعر الإيرانيين.