التضخم في تركيا يرتفع إلى أعلى معدلاته خلال 20 سنة

بلغ التضخم في تركيا خلال فبراير الماضي، أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء التركية، اليوم (الخميس)، على خلفية قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية، إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.

وأفادت الوكالة بأن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 4,8 في المئة في فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ التضخم السنوي 54,4 في المئة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأصبح ارتفاع كلفة المعيشة؛ مصدراً رئيسياً للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى "أردوغان" للفوز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل.