العالم
التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى خلال 24 عاماً
ارتفع إلى 78.6% في يونيو
قفز معدل التضخم السنوي في تركيا، اليوم (الاثنين)، إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.62 في المئة في يونيو، بما يفوق التوقعات قليلاً، مدفوعاً بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة الليرة.
وأفاد معهد الإحصاءات التركي، بأن أسعار السلع للمستهلكين ارتفعت 4.95 في المئة على أساس شهري، وفقاً لـ"رويترز".
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 6.77 في المئة على أساس شهري في يونيو، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31 في المئة.