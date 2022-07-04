التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى خلال 24 عاماً

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا، اليوم (الاثنين)، إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.62 في المئة في يونيو، بما يفوق التوقعات قليلاً، مدفوعاً بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة الليرة.