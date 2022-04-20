التعاون الإسلامي تدين إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات استمرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تغذّي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.