"التعاون الإسلامي" تُدين جريمة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفية شيرين أبو عاقلة

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية "أبو عاقلة" أثناء قيامها بواجبها الصحفي في طريقها لنقل الوقائع وتوثيق الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني؛ يأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الصحافة والإعلام، وضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، والتغطية على انتهاكاتها اليومية، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.