"التعاون الإسلامي" ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على بدء هدنة في اليمن لمدة شهرين، يتم من خلالها وقف جميع أشكال العمليات العسكرية في الداخل اليمني وعبر الحدود.
وثمَّنت جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، معبرة عن الأمل في أن تمكِّن الهدنة من التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتحملها الشعب اليمني، وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل تخفيض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع تحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.