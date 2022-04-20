"التعاون الإسلامي" تُرحّب بتأدية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية

وأشار الأمين العام، إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى الجهود التي سيبذلها مجلس القيادة الرئاسي على مختلف المستويات لوضع حد للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، وهي جهود تتطلب كل الدعم والتشجيع.