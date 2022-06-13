"التعاون الإسلامي" ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

وأكدت المنظمة ما خلص إليه تقرير اللجنة بأن الاحتلال هو لب المشكلة، وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إنهاء هذه المظالم التاريخية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هي إنهاء الاحتلال الاستعماري الذي استمر على مدى عقود، والتحرير من طغيان الاحتلال .