"التعاون الإسلامي" ترفض التصريحات الإسرائيلية المزعومة على مدينة القدس

كما حمّلت المنظمة إسرائيلَ ، المسؤوليةَ الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته يوميًّا، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته تجاه إنفاذ قراراته والضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.