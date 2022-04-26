"التعاون الإسلامي" تعرب عن بالغ أسفها على أحداث العنف القبَلي في دارفور

وقدّمت الأمانة العامة أحرّ التعازي لأهالي وأسر الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الأحداث الأخيرة الدامية، معربةً عن أملها في تمسّك الأطراف السودانية باتفاق جوبا للسلام، وما يرتبط به من ترتيبات أمنية تعود بالأمن والاستقرار على السودان وأهله.