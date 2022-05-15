"التعاون الإسلامي" في الذكرى الـ74 للنكبة: دعمنا ثابت للشعب الفلسطيني في نضاله

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين أرضاً وشعباً التي توافق الخامس عشر من مايو، على إثر إعلان قيام دولة "إسرائيل" وما تلاها من اجتثاث وتمييز عرقي وتشريد جماعي وقتل واضطهاد ومصادرة ممتلكات وحرمان للشعب الفلسطيني الأصيل من حقوقه الوطنية المشروعة: لا تزال هذه الذكرى الأليمة حية في ذاكرتنا الفردية والجماعية، في وقت تتفاقم فيه معاناة الشعب الفلسطيني؛ بسبب ما سببته النكبة من آلام اللّجوء والمنافي والتشريد، وما تستمر "إسرائيل" -قوة الاحتلال- باقترافه من نهب للأرض، وهدم للمنازل، وارتكاب للمجازر، وتدنيس للمقدسات، فضلاً عن سياسات تهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية".