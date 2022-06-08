"التمويل الدولي": العقوبات الغربية ستمحو مكاسب روسيا آخر 15 عامًا

ذكر معهد التمويل الدولي، اليوم "الأربعاء"، أن "اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 15 في المئة هذا العام وثلاثة في المئة في 2023؛ بسبب الأضرار الناتجة عن العقوبات الغربية، وانهيار في الصادرات ونزيف للعقول الروسية؛ مما سيؤدي إلى محو 15 عامًا من المكاسب الاقتصادية".
واستبعد المعهد في تقريره عن اقتصاد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، أن يجري وقفًا لإطلاق النار في الحرب.
ورجح أن يجري توسيع العقوبات وتشديدها على روسيا في الأشهر المقبلة؛ وفقًا لـ"رويترز".
من ناحيتها بيّنت نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين بالمعهد إيلينا ريباكوفا، أن العقوبات الغربية في أعقاب الغزو أثارت تلاشيًا كاملًا لثلاثين عامًا من الاستثمار.
وأضافت أنه "إذا أنهت أوروبا اعتمادها على صادرات الطاقة الروسية، فإن اقتصاد روسيا سيتعرض لأضرار أكثر شدة في الأجل المتوسط.