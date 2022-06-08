"التمويل الدولي": العقوبات الغربية ستمحو مكاسب روسيا آخر 15 عامًا

ذكر معهد التمويل الدولي، اليوم "الأربعاء"، أن "اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 15 في المئة هذا العام وثلاثة في المئة في 2023؛ بسبب الأضرار الناتجة عن العقوبات الغربية، وانهيار في الصادرات ونزيف للعقول الروسية؛ مما سيؤدي إلى محو 15 عامًا من المكاسب الاقتصادية".