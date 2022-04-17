التوتر يخيم على الأقصى مجدداً.. والرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بوقف عدوان الاحتلال

عاد التوتر إلى ساحات المسجد الأقصى، اليوم (الأحد) بعد يوم من الهدوء، عقب أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان، التي أصيب فيها عشرات المصلين، واعتقل المئات إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.