التوتر يخيم على الأقصى مجدداً.. والرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بوقف عدوان الاحتلال

عاد التوتر إلى ساحات المسجد الأقصى، اليوم (الأحد) بعد يوم من الهدوء، عقب أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان، التي أصيب فيها عشرات المصلين، واعتقل المئات إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تتعامل مع عشر إصابات في الأحداث، التي يشهدها المسجد الأقصى ومحيطه في مدينة القدس المحتلة مع تجدد المواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، بيّنت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت تسعة فلسطينيين في مدينة القدس.
من ناحيتها، اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بمحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود.
وطالب نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشعب الفلسطيني بشد الرحال للأقصى؛ للدفاع عنه، والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.
وقال "أبو ردينة" في بيان: "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد، ونطالب الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها".
وأضاف: "إن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة، مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات".
وأظهرت لقطات فيديو من داخل المسجد الأقصى، تعرض عدد من الشباب الفلسطيني للضرب بالهراوات، واعتقال شخص واحد على الأقل، كما أظهرت لقطات فيديو أخرى عدداً من الشبان يرشقون بالحجارة حافلات إسرائيلية في محيط البلدة القديمة في القدس.