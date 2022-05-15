الثلاثاء.. الحكم على موظف بحريني بقضية تزوير فحص كورونا للدخول للسعودية

تُصدر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين بعد غد الثلاثاء (17 مايو 2022) حكمها في قضية موظف بحريني (26 عاماً) اشترك بتزوير شهادة الفحص الخاص فيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقاً لصحيفة "الأيام" البحرينية، فإن المتهم توجه برفقة أحد أصدقائه إلى جسر الملك فهد للدخول إلى السعودية في نهاية شهر يناير الماضي، ومن خلال تقديمه لشهادة الفحص اتضح أنها مزوّرة.
ووجّهت النيابة العامة للمتهم في 28 يناير 2022 بالاشتراك مع شخص آخر مجهول عملية تزوير في سجل رسمي منسوب لوزارة الصحة البحرينية.
وأشار الشاهد في القضية "رجل أمن" إلى أن التوتر ظهر على المتهم عند تقديمه لشهادة الفحص، وعند التأكد من صحتها بالاتصال على الجهة الصحية في البحرين التي أصدرت شهادة الفحص اتضح أنها مزورة، وأقرّ المتهم بذلك.