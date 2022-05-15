الثلاثاء.. الحكم على موظف بحريني بقضية تزوير فحص كورونا للدخول للسعودية

وأشار الشاهد في القضية "رجل أمن" إلى أن التوتر ظهر على المتهم عند تقديمه لشهادة الفحص، وعند التأكد من صحتها بالاتصال على الجهة الصحية في البحرين التي أصدرت شهادة الفحص اتضح أنها مزورة، وأقرّ المتهم بذلك.