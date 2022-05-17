"الجارديان": "بوتين" يشارك شخصيًّا في إدارة حرب أوكرانيا بعد تعثر تحقيق أهدافه

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مصادر عسكرية غربية، اليوم "الثلاثاء"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح يشارك شخصيًّا في حرب أوكرانيا؛ حيث يتخذ القرارات العملياتية والتكتيكية الخاصة بها التي من المفترض أن يتخذها عقيد أو عميد في الجيش؛ بعد تعثره في تحقيق أهدافه التي كان يطمح إليها عند بدء غزو أوكرانيا".
وذكرت المصادر أن "بوتين يشارك في تحديد تحركات قواته في منطقة دونباس التي تخفق روسيا في تحقيق مكاسب ميدانية بها".
وأشارت إلى أنها توصلت إلى هذه المعلومات بشأن المشاركة الشخصية الوثيقة لـ"بوتين" في صنع القرارات التكتيكية والعسكرية الخاصة بالحرب من مصادر استخبارية.
ورجحت المصادر عدم تهميش "بوتين" لرئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، كما زعمت أوكرانيا الأسبوع الماضي، بل يعمل إلى جانبه ويتخذ القرارات معه.