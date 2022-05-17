"الجارديان": "بوتين" يشارك شخصيًّا في إدارة حرب أوكرانيا بعد تعثر تحقيق أهدافه

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مصادر عسكرية غربية، اليوم "الثلاثاء"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح يشارك شخصيًّا في حرب أوكرانيا؛ حيث يتخذ القرارات العملياتية والتكتيكية الخاصة بها التي من المفترض أن يتخذها عقيد أو عميد في الجيش؛ بعد تعثره في تحقيق أهدافه التي كان يطمح إليها عند بدء غزو أوكرانيا".