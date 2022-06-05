الجامعة العربية تؤكد استمرار التزام الأمة بمركزية القضية الفلسطينية

وطالبت الجامعة، في بيان لها، اليوم، بمناسبة الذكرى 55 لاحتلال "إسرائيل" لأراضٍ عربية في 67، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزامها بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية المُجتمع الدولي إلى مُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جميع الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين.