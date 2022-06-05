الجامعة العربية تؤكد استمرار التزام الأمة بمركزية القضية الفلسطينية

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، استمرار التزام الأمّة دولاً وشعوبًا بمركزية القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل؛ لتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات الدولية.
وطالبت الجامعة، في بيان لها، اليوم، بمناسبة الذكرى 55 لاحتلال "إسرائيل" لأراضٍ عربية في 67، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزامها بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية المُجتمع الدولي إلى مُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جميع الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين.
وقالت الجامعة العربية: إن ذكرى النكسة تتزامن هذا العام مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل بتكثيف جيش الاحتلال عدوانه وإرهابه في مدينة القدس، وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة.
إضافة إلى مُخططات طمس الرواية الحقيقية الأصلية للصراع وإسكات صوت الحق والحقيقة باستهداف الإعلاميين بجرائم الإعدام الميداني المتعمّدة دون اعتبار لمعايير احترام حقوق الإنسان والصحفيين التي تكفلها المواثيق والقرارات.