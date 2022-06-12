"الجامعة العربية" ترحب بقرار النرويج وضع علامة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وأدان أبوعلي الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، بالإضافة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرًا من أن استمرار هذه الاقتحامات ستحول الصراع إلى حرب دينية يصعب السيطرة عليها.