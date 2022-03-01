"الجامعة العربية" ترحب بقرار مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعةً إرهابية

رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، فضلًا عن تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام، وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن.

وقال أبوالغيط في بيان اليوم: إن هذا القرار يأتي اتساقًا مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب، مشيرًا إلى أنه سيسهم في الحد من قدرة الحوثيين العسكرية، ووقف التصعيد العسكري في اليمن، والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلًا عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد الأمين العام للجامعة العربية دعمه لجميع الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية ذات الصلة.