الجامعة العربية: تعاون وتنسيق في مجال الملكية الفكرية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة

وقالت في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية: إن احتفالنا باليوم العالمي للملكية الفكرية ليس عملاً مستقلاً وإنما هو جزء من منظومة ورؤية ومن خطة بعيدة المدى.