"الجثث منتشرة في الشوارع".. أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مجزرة متعمدة" في بوتشا

اتهمت أوكرانيا، روسيا اليوم (الأحد)، بارتكاب "مجزرة متعمّدة" في بوتشا، غداة العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، ما أثار استياء مسؤولين غربيين.