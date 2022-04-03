"الجثث منتشرة في الشوارع".. أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مجزرة متعمدة" في بوتشا

اتهمت أوكرانيا، روسيا اليوم (الأحد)، بارتكاب "مجزرة متعمّدة" في بوتشا، غداة العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، ما أثار استياء مسؤولين غربيين.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عبر "تويتر": "إن مجزرة بوتشا كانت متعمّدة، والروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين، ويجب أن نوقفهم ونطردهم".
وأضاف "كوليبا": "أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالًا".
وعُثر على إحدى الجثث مقيدة اليدين بقماشة بيضاء مع جواز سفر أوكراني إلى جانبها.
وتنتشر جثث في أماكن مختلفة من المدينة، أمام محطة السكك الحديد أو على جوانب الطرق، إلا أن المنظر مروّع خصوصًا في هذا الشارع.