الجزائر تعلق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا

‬أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم (الأربعاء) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا؛ بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية.