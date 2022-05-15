الجزائر.. حكم بإعدام مسؤول عسكري سابق بتهمة "الخيانة العظمى"

قضت محكمة عسكرية في الجزائر بالإعدام لسكرتير القائد السابق للجيش، وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني، بتهمة "الخيانة العظمى"، وبالحكم نفسه في حق متهم آخر يقيم في لندن بتهمة الإرهاب، حسبما أفادت صحف جزائرية، الأحد.