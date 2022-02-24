الجيش الأوكراني ينفي مزاعم عن "إنزال روسي" في أوديسا

نفى الجيش الأوكراني صحة المزاعم عن تنفيذ القوات الروسية عملية إنزال جوي في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود.

وذكرت هيئة الأركان العامة في بيان صدر عنها صباح اليوم الخميس: "المعلومات عن إنزال جوي روسي في أوديسا لا تتوافق مع الواقع".

وجاء في البيان: "يتصدى سلاح الجو في الجيش الأوكراني لهجوم جوي من قِبَل العدو، وقوات الدفاع وضعت في حالة الاستعداد القصوى، واتخذت وتحتفظ بمواقعها الدفاعية، والوضع تحت السيطرة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم، عن شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا؛ "بهدف حماية سكان منطقة دونباس".