الجيش الروسي يعلن: دمّرنا 3 آلاف طائرة ودبابة ومركبة أوكرانية

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الأحد، أن الأهداف المدمرة تشمل: 99 طائرة، و128 طائرة مسيرة، و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و121 راجمة صواريخ، و443 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و991 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.