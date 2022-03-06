الجيش الروسي يكشف حصيلة مكاسبه منذ بداية الغزو: دمرنا 2032 هدفًا عسكريًّا أوكرانيًّا

وقال كوناشينكوف خلال مطالعة إعلامية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا: إن القوات المسلحة الروسية منذ بداية الحرب قامت بتدمير أكثر من 2032 هدفًا عسكريًّا أوكرانيًّا، من بينها 76 موقعًا ومركز اتصالات و111 منظومة صاروخية من طراز "إس 300" و"بوك إم 1" و"أوسا"و71 محطة رادار".