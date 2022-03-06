الجيش الروسي يكشف حصيلة مكاسبه منذ بداية الغزو: دمرنا 2032 هدفًا عسكريًّا أوكرانيًّا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نجحت في إسقاط مروحيتين من طراز "مي 8" في محيط العاصمة كييف وست طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار".
وقال كوناشينكوف خلال مطالعة إعلامية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا: إن القوات المسلحة الروسية منذ بداية الحرب قامت بتدمير أكثر من 2032 هدفًا عسكريًّا أوكرانيًّا، من بينها 76 موقعًا ومركز اتصالات و111 منظومة صاروخية من طراز "إس 300" و"بوك إم 1" و"أوسا"و71 محطة رادار".
وتابع: "كما تم تدمير69 طائرة على الأرض، و24 طائرة في الجو، و778 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و279 مدفعًا ميدانيًّا من أعيرة مختلفة وقذيفة هاون، و553 مركبة عسكرية؛ فضلًا عن 62 طائرة مسيرة".
كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جبهات واسعة مختلفة، واستطاعت السيطرة على بلدات أوكرانية. كما تقدمت دونيتسك العسكرية كيلومترات عدة ليلًا.