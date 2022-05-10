الجيش السريلانكي يأمر جنوده بإطلاق النار على المتورطين في النهب والتخريب

أمرت وزارة الدفاع السريلانكية جنودها، اليوم (الثلاثاء)، بإطلاق النار مباشرة على الأشخاص المتورطين في عمليات نهب أو تخريب للممتلكات، بعد يوم على استهداف مجموعات من المتظاهرين منازل سياسيين من الحزب الحاكم.