الجيش السريلانكي يأمر جنوده بإطلاق النار على المتورطين في النهب والتخريب

أمرت وزارة الدفاع السريلانكية جنودها، اليوم (الثلاثاء)، بإطلاق النار مباشرة على الأشخاص المتورطين في عمليات نهب أو تخريب للممتلكات، بعد يوم على استهداف مجموعات من المتظاهرين منازل سياسيين من الحزب الحاكم.
وقالت الوزارة في بيان: "صدرت أوامر إلى قوات الأمن بإطلاق النار مباشرة لدى رؤية أي شخص ينهب ممتلكات عامة أو يضر بحياة أشخاص"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ورغم حظر التجول الذي أعلنت عنه الحكومة اندلعت أعمال عنف في كولومبو، وأنحاء أخرى من البلاد، طالت محتجين وأنصار الحكومة على حد سواء.
وأضرمت حشود غاضبة النيران أمس في منازل تعود لـ41 سياسياً موالين لرئيس الحكومة المستقيل ماهيندا لراجاباكسا على الأقل، وأحرقوا عدداً من سياراتهم، واستُهدفت أيضاً حافلات وشاحنات استخدمت لنقل أنصار الحكومة.