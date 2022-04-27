الجيش الصيني: إبحار سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان يضر بالاستقرار

وكانت البحرية الأمريكية قد أكدت أن مدمرة الصواريخ الموجهة "سامسون" نفّذت "عبورًا عاديًّا" عبر مضيق تايوان، الثلاثاء، مشددة على أن ذلك لا يتعارض مع القانون الدولي؛ وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".