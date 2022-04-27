الجيش الصيني: إبحار سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان يضر بالاستقرار

أدان الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، إقدام سفينة حربية أمريكية، على الإبحار عبر مضيق تايوان، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تضر بالسلام والاستقرار.
وكانت البحرية الأمريكية قد أكدت أن مدمرة الصواريخ الموجهة "سامسون" نفّذت "عبورًا عاديًّا" عبر مضيق تايوان، الثلاثاء، مشددة على أن ذلك لا يتعارض مع القانون الدولي؛ وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".
وتُجري الولايات المتحدة مثل عمليات الإبحار تلك مرة على الأقل كل شهر.
ونقل تلفزيون الصين المركزي الرسمي عن شي يي لو، عن المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي، قوله: إن "الجيش الصيني أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر الصين الشرقي والمنطقة المحيطة بتايوان".
وقال "شي“: "هذه العملية رد على إرسال إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة".