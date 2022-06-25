الجيش الصيني: طائرة أميركية أثارت الاضطراب في مضيق تايوان

أعلن الجيش الصيني، اليوم السبت، أن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأميركية عبر مضيق تايوان في الآونة الأخيرة تسبّب في اضطراب الوضع الإقليمي وتعريض السلام والاستقرار للخطر.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال الكولونيل شي يي؛ المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني، في بيان، إن الصين تعترض بشدة على تصرفات الولايات المتحدة، وإن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يصدر تعليق عن البحرية الأميركية حتى الآن.
ويمثل مضيق تايوان مصدراً للتوتر العسكري بشكل متكرر منذ أن هربت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان في عام 1949 بعد أن خسرت حرباً أهلية مع الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية.
وكانت الصين قد أعلنت في السابق، أن لها سيادة وسلطة على مضيق تايوان، بينما ترى الولايات المتحدة وتايوان أن المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين هو ممر مائي دولي.