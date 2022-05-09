الجيش المصري يحبط تهريب شحنة أسلحة وذخائر ومخدرات قرب الحدود مع ليبيا

وأفاد الجيش في بيان بأن قوات حرس الحدود ضبطت عربتي دفع رباعي دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، و7 بندقية قناصة، و2 رشاش كلاشنكوف، وعدداً آخر من البنادق والمدافع المحمولة على الكتف "آر بي جي".