الجيش المصري يحبط تهريب شحنة أسلحة وذخائر ومخدرات قرب الحدود مع ليبيا

أحبط الجيش المصري، اليوم (الاثنين)، عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة في الصحراء الغربية، قرب الحدود مع ليبيا.
وأفاد الجيش في بيان بأن قوات حرس الحدود ضبطت عربتي دفع رباعي دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، و7 بندقية قناصة، و2 رشاش كلاشنكوف، وعدداً آخر من البنادق والمدافع المحمولة على الكتف "آر بي جي".
وأضاف أن حرس الحدود ضبط 1162 طلقة مختلفة الأعيرة، وهاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية.
وبين الجيش أن قواته ضبطت مليون قرص مخدر.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.