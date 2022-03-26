الجيش اليمني يتقدم في مأرب بعد تكبيد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى

كبّدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، عشرات القتلى والجرحى في جبهات محافظة مأرب الجنوبية.
ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الأول مشاة جبلي العميد الركن خالد الأقرع، أن قوات الجيش الوطني -مسنودة بالمقاومة الشعبية- واصلت تقدّمها الميداني في الجبهات الجنوبية للمحافظة.
وبيّن أن الجيش الوطني حرر أكثر من 20 كيلومترًا خلال الليلة الماضية، بينها العروق الرملية، وعدد من المواقع المهمة المحيطة بها.
وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت تجمعات المليشيا الحوثية في الجبهات ذاتها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.
وأفاد بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، نفّذت خلال الساعات الماضية، غارات جوية مكثفة استهدفت بها تعزيزات المليشيا ودمرتها.